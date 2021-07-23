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У умершего российского миллиардера пропали пять смартфонов и сумка Louis Vuitton

Мослента
14 минут назад

Сестру и племянницу российского миллиардера Олега Бурлакова, умершего в июне после заражения коронавирусом, заподозрили в мошенничестве. Адвокат его вдовы и дочерей заявил, что сразу после смерти бизнесмена пропали принадлежавшие ему пять смартфонов, сумка Louis Vuitton и записная книжка, сообщает «Московский комсомолец».

У умершего миллиардера Бурлакова пропали дорогие вещи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Заявление о мошенничестве поступило в УМВД России по Одинцовскому городскому округу Подмосковья. «После смерти Бурлакова О.Л. его родная сестра Казакова В.Л. и племянница Казакова С.Н. без ведома и согласия близких родственников умершего (супруги и дочерей) завладели его имуществом», — говорится в нем.

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Уточняется, что из гостиницы, где до госпитализации жил миллиардер, таинственным образом пропала сумка Louis Vuitton с одеждой и иными личными вещами, а также блокнот с личными записями покойного. Кроме того, в медучреждении, в котором лечился погибший, родной сестре и племяннице миллионера выдали четыре iPhone, телефон Samsung и бумажник с деньгами.

Адвокат отметил, что Бурлаков не оставил завещания, поэтому на его имущество в первую очередь претендуют жена и две дочери.

О смерти миллиардера и совладельца «Стройлесбанка» стало известно в конце июня. По данным «Ленты.ру», в 2021 году Бурлаков занимал 166-е место в списке богатейших людей России. Его состояние оценивалось в 650 миллионов долларов (46,9 миллиарда рублей).

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