У умершего миллиардера Бурлакова пропали дорогие вещи

Сестру и племянницу российского миллиардера Олега Бурлакова, умершего в июне после заражения коронавирусом, заподозрили в мошенничестве. Адвокат его вдовы и дочерей заявил, что сразу после смерти бизнесмена пропали принадлежавшие ему пять смартфонов, сумка Louis Vuitton и записная книжка, сообщает «Московский комсомолец».

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Заявление о мошенничестве поступило в УМВД России по Одинцовскому городскому округу Подмосковья. «После смерти Бурлакова О.Л. его родная сестра Казакова В.Л. и племянница Казакова С.Н. без ведома и согласия близких родственников умершего (супруги и дочерей) завладели его имуществом», — говорится в нем.

Уточняется, что из гостиницы, где до госпитализации жил миллиардер, таинственным образом пропала сумка Louis Vuitton с одеждой и иными личными вещами, а также блокнот с личными записями покойного. Кроме того, в медучреждении, в котором лечился погибший, родной сестре и племяннице миллионера выдали четыре iPhone, телефон Samsung и бумажник с деньгами.

Адвокат отметил, что Бурлаков не оставил завещания, поэтому на его имущество в первую очередь претендуют жена и две дочери.