Поводом для конфликта стали 500 рублей, которые таксистка попросила доплатить за поездку. На глазах у своей спутницы мужчина отказался оплатить услуги, после чего стал оскорблять водителя. Тогда женщина попросила пассажиров покинуть салон автомобиля. Уже на улице находящийся в состоянии алкогольного опьянения военнослужащий накинулся на свою оппонентку, и та была вынуждена вызвать полицию, а также мужа и коллег-таксистов.