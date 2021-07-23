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Появилось видео скандала пьяного контрактника с таксисткой в Крыму

Алевтина Жаркова
40 минут назад

Контрактник Черноморского флота устроил в такси скандал, а затем напал на водителя. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, опубликовавший видео инцидента.

Поводом для конфликта стали 500 рублей, которые таксистка попросила доплатить за поездку. На глазах у своей спутницы мужчина отказался оплатить услуги, после чего стал оскорблять водителя. Тогда женщина попросила пассажиров покинуть салон автомобиля. Уже на улице находящийся в состоянии алкогольного опьянения военнослужащий накинулся на свою оппонентку, и та была вынуждена вызвать полицию, а также мужа и коллег-таксистов.

Происшествия,Видео,Республика Крым,
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