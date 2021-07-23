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Сбившая троих детей Валерия Баширова обзавелась в СИЗО друзьями

Анна Безрукова
51 минуту назад

Изначально судебным решением москвичка Валерия Башкирова, сбившая в Москве насмерть двух детей, была отправлена под домашний арест. Но общественность сильно возмутилась таким решением. Затем прокуратура добилась для нее заключения в СИЗО. При этом родные девушки беспокоились, что сокамерницы начнут ее травить, поскольку на счету Валерии две детские жизни.

Сбившая троих детей Валерия Баширова обзавелась в СИЗО друзьями
Фото: РИА Новости/Пресс-служба Тверского судаРИА Новости/Пресс-служба Тверского суда

Отмечается, что 18-летнюю Башкирову поместили в женское СИЗО 6 «Печатники». По соображениям безопасности первую ночь девушке разрешили провести в одиночной камере. Но впоследствии оказалось, что остальные осужденные не настроены агрессивно к виновнице аварии. В настоящее время Валерия содержится в общей камере на 22 человека. По данным журналистов, никто не напоминает девушке об умерших детях, с тремя сокамерницами она даже успела познакомиться поближе — они общаются и даже шутят, передает СтарХит.

СМИ сообщают, что другие заключенные с пониманием отнеслись к ситуации Башкировой, поскольку они и сами в первый раз оказались в тюрьме.

«Обстановка нормальная, давления нет», — рассказывала сама Башкирова.

Напомним, что по ее вине погибли двое детей: мальчики пяти и трех лет. Машина Валерии зацепила также и девятимесячную девочку, которая на момент ДТП была в детской коляске. В результате ребенок получил травмы головы, в течение нескольких дней медики боролись за ее жизнь. В настоящее время жизни девочки ничто не угрожает.

Происшествия,Валерия Башкирова,ФСИН,Генпрокуратура РФ,StarHit,Москва,
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