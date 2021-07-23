Семья из трех человек погибла в ДТП на Президентском мосту в Ульяновске . Авария с участием легкового автомобиля Kia Rio и грузовиков произошла 21 июля.

Жуткие кадры появились в распоряжении Telegram-канала «Пресс-Хата». На них видно, как нарушивший правила дорожного движения «КамАЗ», принадлежащий МБУ «Дорремстрой», на полном ходу буквально впечатал двигавшуюся в правом ряду иномарку в большегруз. По предварительным данным, виновник дорожного происшествия находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.