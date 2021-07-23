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Пьяный контрактник напал на таксистку в Крыму

Алиса Селезнёва
58 минут назад

Контрактник Черноморского флота отказался платить за поездку, оскорблял таксистку и в итоге напал на нее. Находящегося в состоянии алкогольного опьянения военнослужащего усмиряли наряд полиции, муж таксистки и ее коллеги, пишет Telegram-канал Mash на волне.

По данным канала, конфликт произошел во время поездки из Перевального до Нижнегорского.

Тахир Урумов и его спутница пили пиво, а затем начали ссориться. На кадрах, опубликованных изданием, пассажир перелез с заднего сидения на переднее и начал нецензурно разговаривать с женщиной-таксистом. В частности, когда встал вопрос о доплате 500 рублей за поездку, Урумов послал таксистку матом.

В итоге пассажир и таксистка вышли из машины и «Урумов полез с кулаками». Для защиты женщина вызвала полицию, мужа и коллег, отмечает канал.

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Ранее жительница Ханты-Мансийского автономного округа напала на таксиста, требуя отвезти ее в Югорск. В итоге водитель не выдержал оскорблений и ударов и вытолкнул пассажирку из машины. Позднее женщина записала видообращение, в котором признала, что «была не права», и извинилась перед таксистом за свое поведение.

Также в Сети было распространено видео, на котором девушка, сидящая на заднем сидении машины, кричит на водителя, бьет его и требует быстрее довезти до места, так как ее «ждут люди». Героиня ролика Яна Данькова объяснила свое поведение действиями водителя, который, по ее словам, грозился высадить ее посреди трассы.

Происшествия,Видео,Республика Крым,
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