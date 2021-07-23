Пенсионер попался ФСБ на контрабанде оружия

Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Западному военному округу, Владимирской, Ростовской и Белгородской областям пресекли канал контрабандной поставки оружия, который организовал военный пенсионер из Владимира. Об этом в пресс-службе УФСБ по Владимирской области сообщили ТАСС.

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Как рассказали в УФСБ, в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий была выявлена и пресечена незаконная деятельность жителя Владимира по фамилии Ковальчук, который, по данным следствия, причастен к контрабанде составных частей российского вооружения.

Среди прочего, военный пенсионер организовал контрабандные поставки гранатометных оптических комбинированных прицелов «ГОК-9» на общую сумму более чем в полмиллиона рублей. Он был задержан в августе 2019 года, при этом в ходе обыска по месту проживания фигуранта были обнаружены и изъяты изделия и предметы военного назначения.

Эти предметы предназначались для отправки на Украину через Белгородскую и Ростовскую области. В 2021 году Свердловский районный суд Белгорода признал Ковальчука виновным по части 3 статьи 226.1 («Контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей») УК РФ. Он приговорен к одному году и 11 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.