В двух километрах от Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба. Видео с места происшествия на перекрестке улиц 14 и Риггс появилось в распоряжении Telegram-канала «Военный обозреватель».

На кадрах видно, как местные жители, услышав звуки пальбы, в панике бегут от места ЧП. Полицейские ведут поиски стрелявшего мужчины в желтом свитере на черном автомобиле. Как уточняет канал, речь может идти о попытке заказного убийства.