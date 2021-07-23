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Приехавшего в суд по делу о пропаганде наркотиков Дудя сняли на видео

Алевтина Жаркова
1 час назад

Российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь приехал в Зюзинский районный суд города Москвы, где сегодня будет рассматриваться дело о пропаганде наркотиков. Соответствующее видео размещено в Telegram-канале Life SHOT.

Поводом для привлечения к административной ответственности бывшего главного редактора издания Sports.ru стали интервью с блогером Иваном Рудским, более известным как Ивангай, а также интервью с рэп-исполнителем Алишером Моргенштерном. Опубликованные выпуски YouTube-шоу «вДудь» привлекли внимание волонтеров Лиги безопасного интернета, которые направили в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России письмо с просьбой об их проверке.

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