Российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь приехал в Зюзинский районный суд города Москвы , где сегодня будет рассматриваться дело о пропаганде наркотиков. Соответствующее видео размещено в Telegram-канале Life SHOT.

Поводом для привлечения к административной ответственности бывшего главного редактора издания Sports.ru стали интервью с блогером Иваном Рудским, более известным как Ивангай, а также интервью с рэп-исполнителем Алишером Моргенштерном. Опубликованные выпуски YouTube-шоу «вДудь» привлекли внимание волонтеров Лиги безопасного интернета, которые направили в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России письмо с просьбой об их проверке.