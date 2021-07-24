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МЧС считает, что эвакуация населения Сочи в результате подтопления от ливней не требуется

ТАССиещё 4
13 минут назад

Эвакуация населения Сочи после подтопления от ливней не требуется. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России.

МЧС отменило эвакуацию населения Сочи
Фото: ВКонтактеВКонтакте

"В превентивных целях были запущены сирено-речевые устройства для оповещения населения от поселка Хоста до Адлера. Эвакуация населения не требуется", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что ливни подтопили в городском округе Сочи один участок федеральной автодороги А-147 в поселке Хоста. В настоящее время на месте организовано реверсивное движение.

В четверг в Сочи начались дожди, которые продолжились в пятницу. По данным МЧС, в течение дня выпало 52,6 мм осадков за один час. В городе работает оперативный штаб, мобилизованы все силы и средства для устранения последствий разлива рек. В местах локальных подтоплений находятся спасатели МЧС, бригады муниципальной службы спасения для оказания помощи населению в случае необходимости. На всех реках города дежурят сотрудники администраций внутригородских районов.

В поселке Дагомыс подтопило два торговых помещения. Поступило восемь заявок на откачку воды. К устранению последствий непогоды привлекается от РСЧС 69 человек и 24 единиц техники.

Ранее ведомство сообщало о возможном подъеме рек и образовании смерчей над морем. На курорте были закрыты пляжи до конца пятницы.

Происшествия,МЧС,ИТАР-ТАСС,Адлер,Сочи,
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