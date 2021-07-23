В Боливии внезапно возникший смерч раскидал игроков футбольного матча. Об этом сообщает Telegram-канал Life SHOT, опубликовавший видео произошедшего в муниципалитете Ахокалла инцидента.
На кадрах запечатлено, как вихревой поток проносится через футбольное поле, а собравшиеся для финальной встречи спортсмены разбегаются в разные стороны. Нескольким игрокам и арбитру при этом не удается отбежать, их затягивает в рукав ветряного облака и поднимает над землей.
Ранее сообщалось, что отдыхающие в Сочи туристы заметили на побережье Черного моря смерч. Власти курортного города временно закрыли пляжи из-за шторма.