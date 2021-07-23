На кадрах запечатлено, как вихревой поток проносится через футбольное поле, а собравшиеся для финальной встречи спортсмены разбегаются в разные стороны. Нескольким игрокам и арбитру при этом не удается отбежать, их затягивает в рукав ветряного облака и поднимает над землей.