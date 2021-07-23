В Австралии 36-летний пилот запустил с балкона дрон с камерой с намерением снять пловцов, серферов, а также морских животных и людей на пляже. Однако вместо этого Мэтт Вудс (Matt Woods) стал невольным свидетелем схватки подводного драйвера с акулой. Об этом сообщает портал Drone DJ.
Он заметил в воде мужчину, который пытался отбиться от морского хищника с помощью гарпуна. Пилот сразу же позвонил спасателям с телефона своей девушки.
«Я сразу заметил акулу, так как рядом была крупная наживка. Когда я направил дрон поближе, я смог увидеть, что она плавает вокруг дайвера», — рассказал Вудс.