В Австралии 36-летний пилот запустил с балкона дрон с камерой с намерением снять пловцов, серферов, а также морских животных и людей на пляже. Однако вместо этого Мэтт Вудс (Matt Woods) стал невольным свидетелем схватки подводного драйвера с акулой. Об этом сообщает портал Drone DJ.