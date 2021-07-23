Мошенники выманили 5,5 млн рублей у сотрудницы Гидрометцентра

«Поздним вечером 22 июля к сотрудникам полиции обратилась москвичка, работающая в Гидрометцентре России ведущим научным сотрудником. Женщина пояснила, что с 12 по 16 июля текущего года ей звонили неизвестные, которые представлялись полицейскими и работниками Центрального банка РФ. Незнакомцы заявляли, что мошенники взяли кредиты на ее имя и, чтобы погасить их, нужно перевести имеющиеся у заявительницы средства, а также взять в кредит безопасную сумму и положить на безопасный счет», - сказал собеседник агентства.