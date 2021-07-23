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Лжебанкиры в Москве похитили 5,5 млн руб. у сотрудницы Гидрометцентра

Агентство «Москва»
58 минут назад

Столичная полиция проверяет информацию о хищении денег у сотрудницы Гидрометцентра России, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

Мошенники выманили 5,5 млн рублей у сотрудницы Гидрометцентра
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Поздним вечером 22 июля к сотрудникам полиции обратилась москвичка, работающая в Гидрометцентре России ведущим научным сотрудником. Женщина пояснила, что с 12 по 16 июля текущего года ей звонили неизвестные, которые представлялись полицейскими и работниками Центрального банка РФ. Незнакомцы заявляли, что мошенники взяли кредиты на ее имя и, чтобы погасить их, нужно перевести имеющиеся у заявительницы средства, а также взять в кредит безопасную сумму и положить на безопасный счет», - сказал собеседник агентства.

Заявительница так и поступила. В разных районах Москвы она через банкоматы под диктовку неизвестных переводила деньги. В общей сумме перевела 5,5 млн руб. Выписки из банка женщина обещала предоставить 23 июля. Полиция выясняет подробности случившегося.

Происшествия,Центральный банк России,МВД,АГН "Москва",Москва,Россия,
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