Тюрьмы предложили охранять дронами

Уникальный российский беспилотник-перехватчик «Волк-18» предложили использовать для охраны тюрем. Такую идею высказал замгендиректора Концерна ВКО «Алмаз-Антей» по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий, передает РИА Новости.

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Он пояснил, что помимо своей основной задачи по обеспечению безопасности аэродромов дрон можно применять для уничтожения других летательных аппаратов, с помощью которых злоумышленники пытаются передать в тюрьмы посылки. Савицкий уточнил, что на одном из демонстрационных показов «Волка» присутствовали представители ФСИН, и они «высоко оценили его возможности».