В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Российские тюрьмы предложили охранять дронами

Lenta.ru
1 час назад

Уникальный российский беспилотник-перехватчик «Волк-18» предложили использовать для охраны тюрем. Такую идею высказал замгендиректора Концерна ВКО «Алмаз-Антей» по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий, передает РИА Новости.

Тюрьмы предложили охранять дронами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он пояснил, что помимо своей основной задачи по обеспечению безопасности аэродромов дрон можно применять для уничтожения других летательных аппаратов, с помощью которых злоумышленники пытаются передать в тюрьмы посылки. Савицкий уточнил, что на одном из демонстрационных показов «Волка» присутствовали представители ФСИН, и они «высоко оценили его возможности».

В 2020 году сообщалось, что житель американского штата Пенсильвания использовал дрон для сброса взрывчатки около дома своей бывшей возлюбленной и отправился в тюрьму. 45-летний Джейсон Маззикато (Jason Muzzicato) был приговорен к 5 годам лишения свободы. Мужчина привлек внимание властей еще в прошлом году. Тогда велось расследование серии небольших взрывов в Бангоре (округ Нортгемптон), которые несколько недель беспокоили жителей района.

Происшествия,Дмитрий Савицкий,ФСИН,Алмаз-Антей,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители