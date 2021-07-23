По колено в воде: Одессу затопило мощными ливнями

В Одессе в ночь с 22 на 23 июля прошел мощный ливень, который затопил улицы города. Огромные водные потоки буквально сбивали с ног прохожих, за ночь выпала месячная норма осадков. По словам местных жителей, такого сильного дождя там не было с 2013 года. Об этом сообщает Телеграм-канал «Комсомольская правда: KP.RU».

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Отмечается, что люди ходят по городским улицам по колено в воде. К настоящему времени о пострадавших не сообщалось.

«За несколько минут уровень воды поднялся по пояс. Улицы стали похожи на полноводные реки, людей сносило потоками. В домах потекли стены, ряд районов остались без света», - сообщил Телеграм-канал «Репортер UA».

Из-за разгула стихии в нескольких районах Одессы пропало электричество. Также из-за ветра упали деревья.

«В ночь на 22 июля в результате интенсивных осадков в виде дождя (примерно 31 мм, что равняется 80% от месячной нормы) в Суворовском, Малиновском и Киевском районах Одессы произошло подтопление 38 частных жилых домов и приусадебных участков. Жертв и пострадавших нет», — уточняется в сообщении пресс-службы Госслужбы по ЧС.

Также ведомство сообщало, что удалось эвакуировать 18 человек из подтопленных домов и откачать примерно 2 тысячи кубометров воды. Для борьбы с последствиями стихии привлекли 93 человека и 20 единиц техники.

Кроме этого, стало известно, что пилоты пассажирских авиалайнеров, которые должны были прибыть в Одессу после часа ночи, решили уйти на другие аэродромы. Так, борт LOT, прилетевший из Варшавы, возвратился обратно, а лайнер Azur Air Ukraine из Антальи улетел в Борисполь.