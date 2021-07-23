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Трое подростков спасли ребенка из горящего дома

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

В Енисейском районе Красноярского края трое подростков спасли ребенка из горящего дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Трое подростков спасли ребенка из горящего дома
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краюпресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю

Пожар произошел вечером 19 июля в одной из квартир двухэтажного жилого дома. Прибывшие на место пожарные смогли вытащить из огня мужчину и женщину. Очевидцы сообщили, что в доме также находился ребенок. Сотрудники пожарной службы отправились в дом на поиски, однако затем поступил сигнал, что ребенка уже спасли.

Выяснилось, что трое подростков проезжали мимо на велосипедах и не смогли остаться в стороне. Жительница второго этажа дома скинула им одеяло, на которое они и поймали малыша. Также ребята помогали пожарным проводить спасенной женщине сердечно-легочную реанимацию и разматывали рукава. Кроме того, им пришлось оттаскивать от пожарных буйного жителя дома, который постоянно рвался в огонь.

Уточняется, что ранее ребята активно интересовались работой пожарно-спасательных подразделений. В пресс-службе регионального главка ГУ МЧС отметили, что собираются поощрить Игоря Фторых, Ивана Матюнина и Ивана Рукосуева за оказанную помощь и проявленный героизм.

Ранее пятилетний мальчик спас всю семью от разрушительного пожара.

Происшествия,МЧС,Красноярский Край,
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