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Прогнавшие вертолёт центра медицины катастроф жители Югры попали на видео

Александр Кузьмин
53 минуты назад

Сельские жители прогнали работников центра медицины катастроф Югры, которые прилетели забрать ковидного пациента с пневмонией. Инцидент произошёл в Ханты-Мансийском районе.

Местные жители начали агрессивно себя вести, когда вертолёт сел в окрестностях посёлка Селиярово

«Нашим сотрудникам пришлось улететь с этой площадки и забрать больного с другой, благо она есть в поселке. Расцениваем это как воспрепятствование оказанию медицинской помощи», — рассказал изданию директор центра медицины катастроф Василий Костин.

Жители заподозрили, что в боксе для перевозки больных находится какой-то вирус, которым хотят всех заразить.

Происшествия,Видео,Ханты-Мансийский,
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