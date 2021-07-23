Сельские жители прогнали работников центра медицины катастроф Югры, которые прилетели забрать ковидного пациента с пневмонией. Инцидент произошёл в Ханты-Мансийском районе.

Местные жители начали агрессивно себя вести, когда вертолёт сел в окрестностях посёлка Селиярово

«Нашим сотрудникам пришлось улететь с этой площадки и забрать больного с другой, благо она есть в поселке. Расцениваем это как воспрепятствование оказанию медицинской помощи», — рассказал изданию директор центра медицины катастроф Василий Костин.