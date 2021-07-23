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В российском регионе затопило 450 домов

Lenta.ruиещё 4
1 час назад

В городе Шилка Забайкалья из-за паводка затопило 450 жилых домом и 900 приусадебных участков. Об этом сообщает ТАСС.

В Забайкалье затопило 450 домов
Фото:  chita.ru chita.ru

«Поврежден один низководный мост и 100 метров дорожного полотна региональной автодороги», — сказали в пресс-службе регионального МЧС.

Также там добавили, что в районном центре развернут пункт временного размещения, в котором уже находятся 42 человека, в том числе девять детей. 60 человек ликвидируют последствия паводка, работает девять единиц техники и четыре лодки.

В результате сильных дождей 21 и 22 июля вода в горных реках Шилкинского района поднялась, ее уровень продолжает расти.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае на Транссибирской железнодорожной магистрали произошло обрушение моста. Инцидент произошел около села Нижняя Кэунга Сретенского района. В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время движение поездов остановлено в обоих направлениях.

Происшествия,МЧС,Шилка,
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