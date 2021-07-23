Застрелившему ребенка через дверь россиянину вынесли приговор

Забайкальский краевой суд в пятницу приговорил к 17 годам колонии строгого режима жителя Читы Василия Дунца, который в феврале выстрелил в дверь соседей по лестничной клетке и убил девятилетнюю девочку, сообщил журналистам старший помощник руководителя следственного управления СКР по Забайкалью Егор Марков.

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"Особая тяжесть совершенного преступления, его дерзкий, циничный характер вызвали широкий резонанс. Дунец незамедлительно был задержан и по ходатайству следователя заключен под стражу. Совокупность представленных следствием доводов легла в основу обвинительного приговора. Дунцу назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сказал Марков.

По данным следствия, 17 февраля 2021 года мужчина, который был пьян, после ссоры с соседями прострелил их входную дверь из охотничьего ружья 12-го калибра и смертельно ранил ребенка. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил расследование на личный контроль.