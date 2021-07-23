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Появилось видео массового ДТП в Петербурге

Александр Кузьмин
2 часа назад

На проспекте Народного Ополчения в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Видео опубликовано в telegram-канале “360”.

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, как уже выехавшие на встречную полосу автомобили влетают в черный седан. Причина аварии, произошедшей в районе улиц Козлова выясняется.

В результате аварии Hyundai Solaris получил очень серьезные повреждения. Мотор машины вылетел из под капота, правая передняя дверь, капот и крылья смялась в гармошку. У второй иномарки, после столкновения вылетевшей на газон, передняя часть кузова тоже сильно повреждена. Сообщается, что в аварии пострадали пять человек, погибших нет.

Происшествия,Видео,Санкт-Петербург,
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