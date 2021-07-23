На кадрах видно, как мужчина пытается забраться в окно, как позже выяснилось, к бывшей жене, которая не пустила его в квартиру. В один момент он срывается и падает на крышу коммерческого здания. По рассказам очевидцев, высота падения составила всего шесть метров. Возможно 38-летний мужчина неудачно приземлился.