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Смертельное падение пытающегося залезть на балкон к бывшей жене попало на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Екатеринбурге на улице Бебеля мужчина сорвался с высоты четвёртого этажа и разбился насмерть. Видео публикует telegram-канал “Бушующий мир”.

На кадрах видно, как мужчина пытается забраться в окно, как позже выяснилось, к бывшей жене, которая не пустила его в квартиру. В один момент он срывается и падает на крышу коммерческого здания. По рассказам очевидцев, высота падения составила всего шесть метров. Возможно 38-летний мужчина неудачно приземлился.

Следственный отдел Железнодорожного района Екатеринбурга проводит проверку.

Происшествия,Видео,Екатеринбург,
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