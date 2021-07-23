В курортном посёлке Сукко в 12 км к югу Анапы водитель сбил шесть человек на тротуаре. Видео шокировало пользователей социальных сетей.

На кадрах, снятых на камеру видеонаблюдения можно увидеть, как автомобиль Toyota RAV4 не сбавляя скорости съезжает сначала на встречную полосу, после чего влетает в находящихся на тротуаре людей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края пострадали шесть человек, среди них трое детей. Они были госпитализированы.