Торговавшую младенцами в Москве отправили под домашний арест

Врача-репродуктолога и акушера-гинеколога одной из московских клиник Алену Дружинину, задержанную в рамках уголовного дела о в торговле детьми, рожденными от суррогатных матерей, отправили под домашний арест. Такое решение в четверг, 22 июля, вынес Пресненский суд Москвы, сообщает телеканал РЕН ТВ.