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Торговавшую младенцами в Москве женщину отправили под домашний арест

Мослента
45 минут назад

Врача-репродуктолога и акушера-гинеколога одной из московских клиник Алену Дружинину, задержанную в рамках уголовного дела о в торговле детьми, рожденными от суррогатных матерей, отправили под домашний арест. Такое решение в четверг, 22 июля, вынес Пресненский суд Москвы, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Торговавшую младенцами в Москве отправили под домашний арест
Фото: пресс-служба Пресненского судапресс-служба Пресненского суда

По информации представителя суда, следствию отказано в удовлетворении ходатайства о заключении подозреваемой под стражу.

Следователи задержали Дружинину в среду, 21 июля. По данному инциденту было возбуждено уголовное дело по статье 127.1 УК РФ («Торговля людьми»). По словам адвоката клиники Калоя Ахильгова, женщина является единственной подозреваемой.

Происшествия,РЕН ТВ,Москва,
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