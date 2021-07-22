Торговавшую младенцами в Москве отправили под домашний арест

Врача-репродуктолога и акушера-гинеколога одной из московских клиник Алену Дружинину, задержанную в рамках уголовного дела о в торговле детьми, рожденными от суррогатных матерей, отправили под домашний арест. Такое решение в четверг, 22 июля, вынес Пресненский суд Москвы, сообщает телеканал РЕН ТВ.
По информации представителя суда, следствию отказано в удовлетворении ходатайства о заключении подозреваемой под стражу.
Следователи задержали Дружинину в среду, 21 июля. По данному инциденту было возбуждено уголовное дело по статье 127.1 УК РФ («Торговля людьми»). По словам адвоката клиники Калоя Ахильгова, женщина является единственной подозреваемой.