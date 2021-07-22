Дым от лесных пожаров в Якутии достиг Аляски

Глава региона Айсен Николаев сегодня заявил, что специалисты борются с огнём на площади около полумиллиона гектаров.
О смоге на территории американского штата сообщил телеканал CNN, позднее эту информацию подтвердила Всемирная метеорологическая организация.
«Ветры в верхних слоях атмосферы формируются таким образом, что фактически доносят дым из Якутии», — написало издание The Anchorage Daily News.
По данным оперативного штаба Якутии, за сутки локализованы 17 природных пожаров. Наиболее сложная обстановка сохраняется в 12 районах. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса, передаёт ТАСС.