Дым от лесных пожаров в Якутии достиг Аляски

Глава региона Айсен Николаев сегодня заявил, что специалисты борются с огнём на площади около полумиллиона гектаров.

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О смоге на территории американского штата сообщил телеканал CNN, позднее эту информацию подтвердила Всемирная метеорологическая организация.

«Ветры в верхних слоях атмосферы формируются таким образом, что фактически доносят дым из Якутии», — написало издание The Anchorage Daily News.