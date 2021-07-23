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Угрожал оружием: стало известно, почему жительница Казани передала курьеру записку о помощи

РИА "ФедералПресс"иещё 1
42 минуты назад

Жительница Казани, передавшая доставщику записку с просьбой о помощи, рассказала подробности произошедшего. Об этом пишут СМИ.

Угрожал оружием: россиянка передала курьеру записку о помощи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«К Ларисе в гости – так зовут женщину, которая передала записку курьеру – днем пришёл знакомый. Потом они поругались, и мужчина начал угрожать ей пневматом и не выпускать из квартиры», – пишет телеграм-канал Mash.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Казани женщина через записку попросила курьера о помощи. После обращения доставщика в правоохранительные органы возле ЖК «Магеллан» собрались ОМОН, полиция и спецслужбы.

Происшествия,МВД,ФедералПресс,Казань,
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