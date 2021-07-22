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Twitter оштрафован ещё на 5,5 млн рублей за отказ удалять запрещённый контент

RT на русском
35 минут назад

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Twitter за отказ удалять запрещённый контент.

Суд в Москве оштрафовал Twitter на 5,5 млн рублей
Фото: ReutersReuters

«Постановлением мирового судьи судебного участка 422 Таганского района Москвы Twitter признан виновным в совершении двух административных правонарушений, компании назначено наказание в виде штрафов на общую сумму 5,5 млн рублей», — сообщили Интерфаксу в суде.

Ранее Мировой судья судебного участка 422 Таганского района Москвы оштрафовал на 11 млн рублей мессенджер Telegram за неудаление запрещённого контента.

22 июля компания Facebook была оштрафована ещё на 6 млн рублей за неудаление запрещённого контента.

Происшествия,Интерфакс,Москва,
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