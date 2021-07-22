В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Участницу Pussy Riot арестовали на 15 суток

Газета.Ru
36 минут назад
Зюзинский суд постановил арестовать участницу Pussy Riot Риту Флорес на 15 суток за неповиновение полиции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Мансура Гильманова.
Участницу Pussy Riot Флорес арестовали на 15 суток
Фото: InstagramInstagram
С начала лета участники Pussy Riot Мария Алехина, Вероника Никульшина, Александр Софеев и Анна Кузьминых были несколько раз задержаны и арестованы за административные правонарушения. При этом обвиняемые и их защита настаивали на невиновности.
«Риту суд признал виновной и назначил ей 15 суток административного ареста», — заявил Гильманов.
Ранее в Москве задержали участницу Pussy Riot Риту Флорес.
До этого двое участников Pussy Riot покинули Россию, а первой уехала из страны Вероника Никульшина.
Происшествия,Вероника Никульшина,Александр Софеев,Мария Алехина,РИА Новости,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители