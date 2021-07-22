Небезопасные трусы: Роскачество проверило женское нижнее белье

Роскачество проверило женские трусы двадцати торговых марок и обнаружило в одном из образцов токсичное вещество. Также у части нижнего белья были этикетки с недостоверной информацией и плохое окрашивание. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

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Для проверки была выбрана продукция двадцати популярных у россиян марок. При этом Роскачество оценивало разнообразные модели, в том числе классические трусы-слипы, трусы-бикини и бразилиана средней посадки.

Из выбранных образцов трусы четырех торговых марок были произведены в России, шести – в Китае, четырех на Шри-Ланке, двух – во Вьетнам и по одной в Мьянме, Бангладеше, Сербии и Белоруссии. Закупочная стоимость товаров варьировалась от 333 до 4000 рублей.

Претензий у организации не возникло к продукции Palmetta, Comazo, «Дефиле», Victoria’s Secret, Intimissimi, Calvin Klein, Uniqlo, Triumph и H&M.

А вот в трусах марки Incanto, которые были сделаны в Китае, содержание вредного вещества стирол оказалось почти в 10 раз выше нормы. Некачественное окрашивание было у продукции марок Deseo, Milavitsa, Belle YOU, Women’secret и Deseo. А информация на этикетке Vis-a-vis не соответствовала действительности. Состав ткани на этикетке был указан как 95% бамбук, 5% эластан, а по факту оказалось - хлопок + вискоза – 73,7%, ПА – 13,9%, ПУ – 12,4%.

Низкую гигроскопичность продемонстрировало китайское нижнее белье четырех брендов - Incanto, Kiabi, Deseo, Innamore и по одному образцу Milavitsa, Women’secret, Tezenis и Oysho.

«Продавцы и агрегаторы не имеют права торговать одеждой, не соответствующей требованиям технического регламента. Организациям и предприятиям всех форм собственности, осуществляющим реализацию таких товаров, необходимо изъять их из оборота и прекратить реализацию», - заявила замруководителя Роскачества Елена Саратцева.