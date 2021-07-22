Российские полицейские подбросили наркотики задержанной

В Уфе двое сотрудников полиции подозреваются в том, что подбросили наркотики задержанной ради повышения по службе. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник главы управления следственного комитета России (СКР) по Республике Башкортостан Евгений Каневский.

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По материалам регионального управления ФСБ России, против двоих оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков управления МВД России по Уфе возбуждено уголовное дело по статьям 286 («Превышение должностных полномочий»), 303 («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности») и 228.1 УК России («Незаконный сбыт наркотических средств»).

Согласно версии следствия, подозреваемые для завышения показателей работы и продвижения по службе под видом проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали жительницу Уфы по подозрению в хранении наркотиков. Оперуполномоченные знали о непричастности женщины к преступлению, однако доставили ее в отдел полиции. Под угрозой заключения под стражу они потребовали от нее положить к себе в сумку переданный ими пакетик с наркотическим средством, который при личном досмотре в присутствии понятых изъяли.

На основании сфальсифицированных результатов расследования в отношении задержанной женщины возбудили уголовное дело по статье 228 УК России («Незаконное хранение наркотических средств»).

Преступление выявили сотрудники республиканского управления ФСБ России.

На данный момент с подозреваемыми проводятся следственные действия, проверяется причастность к преступлениям других лиц. Решается вопрос об избрании полицейским меры пресечения.