Адвокат также отмечал, что дело остальных фигурантов будет рассматриваться в Преображенском районном суде Москвы. Всего в этом деле фигурирует 20 участников.

По мнению следователей, Рауль Арашуков, будучи главой преступной группы, заказал, а его сын Рауф, как участник ОПГ организовал убийства заместителя председателя молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкессии Фраля Шебзухова. При этом подсудимые отказываются признавать свою вину. Бывшему сенатору также вменяется два эпизода превышения полномочий и ложный донос.