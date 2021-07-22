Суд изъял имущество Рауфа и Рауля Арашуковых на сумму, превышающую 1,3 млрд рублей, в пользу государства. Об этом рассказал адвокат подсудимых, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Мосгорсуд рассмотрит уголовное дело экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля с участием коллегии присяжных. Об этом рассказывал их адвокат Владимир Постанюк.
"После длительных дебатов суд решил разделить уголовные дела, и оставил шестерых подсудимых, в том числе отца и сына Арашуковых, в Мосгорсуде с участием коллегии присяжных", - пояснял защитник Рауля Арашукова РИА Новости.
Адвокат также отмечал, что дело остальных фигурантов будет рассматриваться в Преображенском районном суде Москвы. Всего в этом деле фигурирует 20 участников.
По мнению следователей, Рауль Арашуков, будучи главой преступной группы, заказал, а его сын Рауф, как участник ОПГ организовал убийства заместителя председателя молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкессии Фраля Шебзухова. При этом подсудимые отказываются признавать свою вину. Бывшему сенатору также вменяется два эпизода превышения полномочий и ложный донос.
Двумя годами ранее Рауф Арашуков, один из самых молодых сенаторов, был задержан прямо в зале заседаний Совета Федерации. После этого Совфед лишил Арашукова поста сенатора. В Санкт-Петербурге по этому же делу арестовали его отца - Рауля Арашукова, которого следователи считают создателем ОПГ. Под стражей находятся оба Арашукова, а также их родные и друзья, которые занимали высокие должности в газовых компаниях северокавказского региона.