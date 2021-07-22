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Падение крыши магазина на школьницу в Башкирии попало на видео

Алевтина Жаркова
1 час назад
В Башкирии крыша магазина обрушилась на 14-летнюю девочку. Об этом сообщает Telegram-канал Life SHOT, в распоряжении которого оказалось снятое очевидцами видео происшествия.
В селе Бижбуляк ураганный ветер сорвал со здания магазина жестяную крышу, которая упала на проходившую мимо школьницу. В результате инцидента девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.
По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
Происшествия,Видео,СКР,Башкортостан,
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