Железнодорожный мост обрушился на Транссибе

В Забайкальском крае из-за сильных дождей обрушился железнодорожный мост. Движение поездов остановлено. Об этом сообщили в МЧС.

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Как отмечается, обрушение произошло на Транссибирской железнодорожной магистрали на перегоне Куэнга - Укурей, неподалеку от села Нижняя Куэнга.

Погибших и пострадавших в результате обрушения нет.