В Москве бывший начальник полковника-миллиардера из ФСБ пойдет под суд

Защита полковника указывает, что следователи не установили, какую выгоду от этого получил сам Фролов. Кроме того, среди активов чекиста нашли только одну квартиру, недостроенный дом его отца в Италии, а также 1,3 миллиона рублей и 2,7 тысячи долларов, что соответствует доходам экс-силовика.