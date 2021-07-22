В Москве бывший начальник полковника-миллиардера из ФСБ пойдет под суд

По версии следствия, в 2007 году Фролов
осуществлял надзор за деятельностью банков. По просьбе знакомого сотрудника АКБ «Кредитимпэкс» он поддержал банк, хотя на тот момент ЦБ
заподозрил «Кредитимпэкс» в отмывочных операциях. Стараниями Фролова кредитное учреждение просуществовало еще шесть лет. За это полковник каждый месяц получал откат в виде 100-150 тысяч долларов.
Кроме того, Фролова обвиняют в том, что в 2011 году он обманным путем отобрал у предпринимателя Сергея Гляделкина
12 готовых строительных объектов в Москве
. Действуя в интересах бизнес-партнера потерпевшего, Фролов, а также его подчиненные Кирилл Черкалин
и Андрей Васильев
убедили Гляделкина
отказаться от своей доли в компании, продающей недвижимость.
Защита полковника указывает, что следователи не установили, какую выгоду от этого получил сам Фролов. Кроме того, среди активов чекиста нашли только одну квартиру, недостроенный дом его отца в Италии, а также 1,3 миллиона рублей и 2,7 тысячи долларов, что соответствует доходам экс-силовика.