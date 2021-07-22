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В Москве бывший начальник полковника-миллиардера из ФСБ пойдет под суд

Lenta.ru
37 минут назад
В Московский гарнизонный военный суд поступили материалы уголовного дела бывшего заместителя начальника управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России Дмитрия Фролова, показания на которого дал его подчиненный, бывший полковник-миллиардер Кирилл Черкалин. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
В Москве бывший начальник полковника-миллиардера из ФСБ пойдет под суд
Фото: ТАССТАСС
По версии следствия, в 2007 году Фролов осуществлял надзор за деятельностью банков. По просьбе знакомого сотрудника АКБ «Кредитимпэкс» он поддержал банк, хотя на тот момент ЦБ заподозрил «Кредитимпэкс» в отмывочных операциях. Стараниями Фролова кредитное учреждение просуществовало еще шесть лет. За это полковник каждый месяц получал откат в виде 100-150 тысяч долларов.
Кроме того, Фролова обвиняют в том, что в 2011 году он обманным путем отобрал у предпринимателя Сергея Гляделкина 12 готовых строительных объектов в Москве. Действуя в интересах бизнес-партнера потерпевшего, Фролов, а также его подчиненные Кирилл Черкалин и Андрей Васильев убедили Гляделкина отказаться от своей доли в компании, продающей недвижимость.
Защита полковника указывает, что следователи не установили, какую выгоду от этого получил сам Фролов. Кроме того, среди активов чекиста нашли только одну квартиру, недостроенный дом его отца в Италии, а также 1,3 миллиона рублей и 2,7 тысячи долларов, что соответствует доходам экс-силовика.
В апреле 2021 года суд приговорил Черкалина, который заключил сделку со следствием, к семи годам колонии.
Полковники ФСБ Дмитрий Фролов, Кирилл Черкалин и Андрей Васильев были задержаны в апреле 2019 года. Черкалину вменяли получение взяток на десятки миллионов рублей, Фролову и Васильеву — особо крупное мошенничество. При обысках у Черкалина было изъято около 12 миллиардов рублей.
Происшествия,Кирилл Черкалин,Сергей Гляделкин,Дмитрий Фролов,Андрей Васильев,ФСБ,Центральный банк России,МВД,Москва,Россия,
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