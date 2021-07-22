Огонь охватил квартиру и шесть балконов в жилом строении в Ново-Переделкине. Возгорание распространилось на 15, 16 и 17 этажах. Площадь пожара составила 50 квадратных метров, в его тушении были задействованы 20 пожарных расчетов.