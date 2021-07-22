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Опубликовано видео пожара шести балконов в многоэтажке в Москве

Алевтина Жаркова
1 час назад
В ночь на четверг в многоэтажном доме, расположенном на улице Шолохова в Москве, произошел пожар. Видео с места происшествия размещено в Telegram-канале Life SHOT.
Огонь охватил квартиру и шесть балконов в жилом строении в Ново-Переделкине. Возгорание распространилось на 15, 16 и 17 этажах. Площадь пожара составила 50 квадратных метров, в его тушении были задействованы 20 пожарных расчетов.
Как сообщает ГУ МЧС России по городу Москве, в результате происшествия пострадали 2 человека. Причины произошедшего выясняются.
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