В ночь на четверг в многоэтажном доме, расположенном на улице Шолохова в Москве, произошел пожар. Видео с места происшествия размещено в Telegram-канале Life SHOT.
Огонь охватил квартиру и шесть балконов в жилом строении в Ново-Переделкине. Возгорание распространилось на 15, 16 и 17 этажах. Площадь пожара составила 50 квадратных метров, в его тушении были задействованы 20 пожарных расчетов.
Как сообщает ГУ МЧС России по городу Москве, в результате происшествия пострадали 2 человека. Причины произошедшего выясняются.