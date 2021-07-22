В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Главу Минцифры Амурской области избили в пансионате

News.ru
1 час назад
Главу Минцифры Амурской области Александра Курдюкова избили в пансионате в Благовещенске. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Главу Минцифры Амурской области избили в пансионате
Фото: ТК MashТК Mash
Инцидент произошёл 17 июля. Министр вместе с компанией друзей отдыхали в одном из заведений в гриль-зоне. Уточняется, что они несколько раз продлевали аренду. В 21:00 охранник заведения пошёл на обход и обнаружил Курдюкова избитым.
На место вызвали скорую медицинскую помощь. У главы Минцифры Амурской области диагностировали черепно-мозговую травму, перелом височной кости, ушиб головного мозга. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Пока специалисты не выяснили, кто избил министра и по каким причинам.
Ранее сообщалось, что избиение экологического активиста Романа Герасимова, который в Тамбовской области записал видеообращение к президенту Владимиру Путину, было заказным. Предварительное расследование продолжается.
Происшествия,Роман Герасимов,Стас Пьеха,Владимир Путин,Амурская Область,Благовещенск,
54
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители