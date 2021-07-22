Главу Минцифры Амурской области избили в пансионате

Инцидент произошёл 17 июля. Министр вместе с компанией друзей отдыхали в одном из заведений в гриль-зоне. Уточняется, что они несколько раз продлевали аренду. В 21:00 охранник заведения пошёл на обход и обнаружил Курдюкова избитым.