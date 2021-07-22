Пилот самолёта Ан-28, который совершил жёсткую посадку в Томской области
Анатолий Прытков рассказал подробности случившегося инцидента.
Пилот признался, что не чувствует себя героем, потому что просто выполнял свои функциональные обязанности.
«Ты всё равно ищешь пути выхода из данной ситуации, чтобы выжить. Если выживаешь сам, выживают и пассажиры»- отметил Анатолий.
Пилот добавил, что избежать катастрофы помог грунт болотистой местности:
«В процессе посадки сибирская болотная местность сыграла как аэрофинишёр. Мы коснулись земли, у нас нос опустился, передняя стойка начала зарываться, как плужок небольшой, и нос у нас начал погружаться. Он [самолёт] упёрся, погасил скорость поступательную до нуля и опрокинулся».
Напомним, 16 июля самолёт Ан-28 сел в тайге из-за отказа двигателей. Пассажиры и пилоты выжили.