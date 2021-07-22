Фигурант дела о коррупции на Ставрополье впал в кому

«Одному из подследственных стало плохо. Сегодня он госпитализирован в одну из больниц на территории края, врачи оказывают необходимую помощь. Сейчас пациент находится в коме», – сообщил глава региона в своем Instagram.
Он отметил, что нет смысла добавлять что-то по факту самого дела, поскольку все заявления уже сделали правоохранительные органы.
Напомним, накануне в Ставропольском крае задержали главу местного ГИБДД Алексея Сафонова и более 35 человек из числа его подчиненных по подозрению в создании ОПГ и взяточничестве. Самым интересным открытием стал дом Сафонова, на который хозяин не жалел никаких денег: колонны, мрамор, лепнина, хрусталь, золотые унитазы и золотые смесители.
Позже он заявил, что не является владельцем «дворца», им владеет его гражданская жена.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие уроки следует извлечь из дела гаишника с золотым унитазом.