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Подозреваемый по делу о коррупции в ставропольском УГИБДД впал в кому

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
1 час назад
Один из подозреваемых по делу о коррупции в управлении ГИБДД Ставропольского края госпитализирован, сообщил глава региона Владимир Владимиров.
Фигурант дела о коррупции на Ставрополье впал в кому
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Одному из подследственных стало плохо. Сегодня он госпитализирован в одну из больниц на территории края, врачи оказывают необходимую помощь. Сейчас пациент находится в коме», – сообщил глава региона в своем Instagram.
Он отметил, что нет смысла добавлять что-то по факту самого дела, поскольку все заявления уже сделали правоохранительные органы.
Напомним, накануне в Ставропольском крае задержали главу местного ГИБДД Алексея Сафонова и более 35 человек из числа его подчиненных по подозрению в создании ОПГ и взяточничестве. Самым интересным открытием стал дом Сафонова, на который хозяин не жалел никаких денег: колонны, мрамор, лепнина, хрусталь, золотые унитазы и золотые смесители.
Позже он заявил, что не является владельцем «дворца», им владеет его гражданская жена.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие уроки следует извлечь из дела гаишника с золотым унитазом.
Происшествия,Владимир Владимиров,Алексей Сафонов,ГИБДД,МВД,Деловая газета "Взгляд",Ставропольский Край,
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