В Австрии арестовали чеченцев по делу о покушении на критика Кадырова

Прокуратура Вены подтвердила эти сведения. В ведомстве сообщили, что расследование продолжается и отказались предоставить дополнительную информацию. В полиции Вены журналистам также сообщили, что «в предыдущем месяце была проведена операция, которая частично совпадает с описанием ваших фактов» и отметили, что обвиняемый направлен к передаче в суд.

В октябре 2020 года родственники Магомадова записали видеообращение, в котором прокляли блогера и извинились перед главой Чечни. Герои видео назвали своего родственника грязным существом. По их словам, к записи ролика их никто не принуждал, они были вынуждены сделать это, чтобы выразить несогласие с заявлениями Магомадова.

В июле того же года в Австрии выстрелом в голову был убит блогер Мамихан (Анзор) Умаров. Представители чеченской диаспоры заявляли, что в преступлении мог быть замешан глава Чечни, так как Умаров часто выступал с критикой в его адрес. Кадыров же обвинил в убийстве блогера иностранные спецслужбы — по его мнению, они работают против него и России в целом. Позже ответственность за убийство Умарова взяли на себя его родственники из села Мескер-Юрт в Чечне.