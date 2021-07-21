Автобиографическое произведение получило название «Исповедь о жизни, любви, предательстве и смерти». В нем бывший доцент СПбГУ повествует об основных этапах своей жизни: детстве, юности, любви к французскому императору Наполеону и событиях, которые привели к убийству Ещенко.

Он также отмечает, что его жизнь до трагической ночи убийства была полна «удивительными событиями, интереснейшими исследованиями и находками, радостными моментами прекрасной любви, встречами с друзьями», которые ждали его во всех уголках Европы.