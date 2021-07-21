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Горькая правда: убивший аспирантку историк Соколов написал книгу

Вероника Полынина
30 минут назад
Историк Олег Соколов, осужденный за убийство своей возлюбленной, 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, написал книгу. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Автобиографическое произведение получило название «Исповедь о жизни, любви, предательстве и смерти». В нем бывший доцент СПбГУ повествует об основных этапах своей жизни: детстве, юности, любви к французскому императору Наполеону и событиях, которые привели к убийству Ещенко.
«Здесь будет правда о реальной жизни, нелегкой, но часто радостной и удивительной, полной настоящей любви и настоящих разочарований, и наконец, страшного события, разрушившего в одночасье тысячи прекрасных планов, надежд и мечтаний. Горькая правда, но без нытья», - обещает Соколов в предисловии.
Он также отмечает, что его жизнь до трагической ночи убийства была полна «удивительными событиями, интереснейшими исследованиями и находками, радостными моментами прекрасной любви, встречами с друзьями», которые ждали его во всех уголках Европы.
В ноябре 2019 года 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова арестовали по подозрению в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Соколов дал признательные показания и рассказал, что в день убийства между ним и его возлюбленной Ещенко произошла ссора, в результате которой он четыре раза выстрелил в нее из обреза. Чтобы избавиться от тела, Соколов расчленил его и собирался выбросить останки в реку Мойку. В декабре 2020 года суд приговорил историка к 12,5 года колонии строгого режима.
Происшествия,Видео,Анастасия Ещенко,Олег Соколов,ФСИН,
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