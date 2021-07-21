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Снесен дом, из-за которого были убиты приставы в Сочи

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад
Самострой, из-за которого местный житель в июне застрелил двоих судебных приставов, снесли в Адлерском районе Сочи, сообщили в пресс-службе администрации города.
«Вартан Кочьян являлся владельцем трехэтажного здания по улице Просвещения в Адлерском районе Сочи. Самовольное строение снесли по решению суда», – сообщили в пресс-службе порталу Sochi24.tv.
Здание, из-за которого было совершено убийство, признано самостроем еще в 1986 году.
В начале июня в перестрелке в Адлерском районе Сочи погибли двое судебных приставов. Огонь открыл один из жильцов Вартан Кочьян в ходе выселения из дома. Он раскаялся в содеянном. Мужчине предъявлено обвинение, он арестован.
Позже президент Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно судебных приставов, которые при исполнении служебного долга в Сочи были застрелены местным жителем.
Происшествия,Видео,Владимир Путин,Сочи,
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