Самострой, из-за которого местный житель в июне застрелил двоих судебных приставов, снесли в Адлерском районе Сочи, сообщили в пресс-службе администрации города.«Вартан Кочьян являлся владельцем трехэтажного здания по улице Просвещения в Адлерском районе Сочи. Самовольное строение снесли по решению суда», – сообщили в пресс-службе порталу Sochi24.tv. Здание, из-за которого было совершено убийство, признано самостроем еще в 1986 году."Бандитский Сочи": в перестрелке в Адлере убиты судебные приставыВ начале июня в перестрелке в Адлерском районе Сочи погибли двое судебных приставов. Огонь открыл один из жильцов Вартан Кочьян в ходе выселения из дома. Он раскаялся в содеянном. Мужчине предъявлено обвинение, он арестован.Позже президент Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно судебных приставов, которые при исполнении служебного долга в Сочи были застрелены местным жителем.