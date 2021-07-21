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Устроившего стрельбу в школе в Казани перевели в психиатрическую больницу СИЗО-2 в Москве

ТАССиещё 1
1 час назад
Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, переведен в психиатрическую больницу СИЗО-2. Об этом сообщил журналистам ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.
"Согласно нашей информации, Ильназ Галявиев, обвиняемый в массовом убийстве в казанской школе, в настоящий момент переведен в психиатрическую больницу ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по городу Москве", - сказал он.
Ранее в среду в ОНК сообщили, что государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского признал Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств. В пресс-службе СК утверждают, что психолого-психиатрическая экспертиза Галявиеву пока не завершена.
Бывший ученик гимназии 175 в Казани Ильназ Галявиев 11 мая устроил в ней стрельбу. Погибли девять человек - семь учеников и два педагога. 23 человека пострадали. Позже для прохождения психиатрической экспертизы 19-летнего Галявиева привезли в Москву.
Происшествия,Видео,Ильназ Галявиев,ФСИН,СКР,Москва,Казань,
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