Бывший ученик гимназии 175 в Казани Ильназ Галявиев 11 мая устроил в ней стрельбу. Погибли девять человек - семь учеников и два педагога. 23 человека пострадали. Позже для прохождения психиатрической экспертизы 19-летнего Галявиева привезли в Москву.