Экстренную посадку самолета посреди дороги сняли на видео

США подросток экстренно посадил самолет посреди автомобильной дороги и спас себе жизнь. Аварийное приземление попало на видео, его публикует YouTube-канал FOX 29 Philadelphia.

Инцидент произошел в понедельник, 19 июля, примерно в 12:30 по местному времени. 18-летний пилот Лэндон Лукас (Landon Lucas) летел над городом Оушен-Сити в штате Нью-Джерси, когда он столкнулся с проблемами в управлении самолетом.

Изначально молодой человек собирался долететь до запасной посадочной полосы в муниципальном аэродроме Оушен-Сити, однако план пришлось изменить — ради сохранения жизни было необходимо приземлиться как можно скорее.