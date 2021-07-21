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Экстренную посадку самолета посреди дороги сняли на видео

Юрий Столбов
18 минут назад
В США подросток экстренно посадил самолет посреди автомобильной дороги и спас себе жизнь. Аварийное приземление попало на видео, его публикует YouTube-канал FOX 29 Philadelphia.
Инцидент произошел в понедельник, 19 июля, примерно в 12:30 по местному времени. 18-летний пилот Лэндон Лукас (Landon Lucas) летел над городом Оушен-Сити в штате Нью-Джерси, когда он столкнулся с проблемами в управлении самолетом.
Изначально молодой человек собирался долететь до запасной посадочной полосы в муниципальном аэродроме Оушен-Сити, однако план пришлось изменить — ради сохранения жизни было необходимо приземлиться как можно скорее.
Тогда подросток решил посадить воздушное судно на дороге в районе старейшего парка аттракционов в Нью-Джерси «Стальной пирс» — он надеялся, что на трассе не будет большого количества автомобилей.
Происшествия,В мире,США,Видео,
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