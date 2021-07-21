19-летнего Ильназа Галявиева , 11 мая расстрелявшего девять человек в школе 175 в Казани , отправят на лечение в психиатрическую больницу, рассказал «Газете.Ru» адвокат по уголовным делам Максим Калинов. 21 июля стало известно, что Галявиева признали невменяемым.

Официальный сайт Максима Калинова

«По практике, если был однозначный вывод о том, что в момент совершения преступления он не отдавал отчет своим действиям или страдает другой какой-либо болезнью, лишающей возможности отдавать себе отчет в момент совершения преступления, то ему будут назначены принудительные меры медицинского характера», — сказал он.

После завершения расследования следствие направит в суд «Ходатайство о применении мер принудительного характера», после чего будет решено, в какое медучреждение направят Галявиева. Это будет психбольница закрытого типа, полагает адвокат.

«Однако спустя время по решению специальной медицинской комиссии он может быть переведен на амбулаторное лечение. По сути он может оказаться дома через 5 или 10 лет, потому что врачи примут решение о том, что он больше не представляет опасности для общества. Тюремного заключения в этом случае никак быть не может», — заключил Калинов.

Ильназ Галявиев арестован по уголовному делу об убийстве двух и более лиц — в случае признания вменяемым ему грозило бы пожизненное лишение свободы.

12 июня Галявиева перевезли в Москву для проведения судебно-психиатрической экспертизы в институте им. Сербского.

Вместе с тем после трагедии в Казани следствием возбуждены уголовные дела в отношении генерального директора ООО «Ваша Безопасность» 42-летнего Сергея Иванова и инженера по монтажу систем охранно-пожарной сигнализации ООО «Союз пожарного мониторинга» 38-летнего Марата Зиганшина . Они обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

Юрист Глеб Подъяблонский заявил, что итоги психолого-психиатрической экспертизы, проведенной в отношении Ильназа Галявиева, возможно, существенно повлияют на вынесение приговора. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам Подъяблонского, если устроившего стрельбу в казанской школе признают невменяемым при совершении преступления, приговор могут смягчить.

«Потому что если человек невменяемым, он осужден быть не может за те деяния, которые он совершил в невменяемым состоянии», — подчеркнул юрист.

Он добавил, что вывод экспертов в дальнейшем можно будет обжаловать.

В том случае, если будет подтверждено, что Галявиев был невменяем, то его отправят в психиатрическую больницу.

Следственном комитете России обратили внимание, что на данный момент психолого-психиатрическая экспертиза в отношении Галявиева еще не окончена.

Ранее «Газета ОНК», официальный орган Общественных наблюдательных комиссий, писала, что Галявиев признан невменяемым.

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный оценил результаты экспертизы, показавшей, что в момент преступления Ильназ Галявиев, обвиняемый в массовом убийстве в казанской школе, был невменяемым. Он заявил, что это кардинально меняет ход следствия. Своим мнением политик поделился в беседе с «Лентой.ру».

11 мая Ильназа Галявиева привезли в Москву для прохождения психиатрической экспертизы. В НИИ имени Сербского его признали невменяемым на момент совершения преступления.

Как уточнил «Ленте.ру» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников , 12 июня во время проверки в СИЗО Галявиев бросался на решетку и называл себя богом.

Анатолий Выборный в беседе с «Лентой.ру» сообщил, что по результатам экспертизы Галявиева, вероятнее всего, направят на принудительное лечение.

«Это тот случай, когда нельзя найти что-то положительное или отрицательное. Произошла большая трагедия. <...> В основе причин и условий данной трагедии лежит безразличие других людей наряду с другими вещами, такими как плохое медицинское обследование. В данном случае мы говорим о медкомиссии на приобретение оружия. Все было формальным. Вроде как посмотрели — нормальный, а когда преступление совершено, выясняется что он невменяемый», — заметил депутат.

Он отметил, что ключевым в ситуации Галявиева стало равнодушие окружавших его людей.

«Ведь наверняка родные или учителя, или одноклассники замечали неадекватное поведение у человека и по всей видимости никто никак не реагировал», — заключил Выборный.

«Сегодня нам уже известно, что он в какой-то степени был изгоем. Родители с ним не общались, учителя были заняты своими делами, коллеги, друзья тоже не обращали внимания. Он фактически один на один остался со своей проблемой и в какой-то момент не смог с этим справиться. По всей видимости произошел перегруз, он не смог справиться с тем эмоциональным стрессом, с которым он столкнулся», — заметил политик.

Он подчеркнул, что никому нельзя оставаться в стороне, когда в поведении человека заметны отклонения, тем более, когда речь идет о родственниках, соседях, коллегах по работе или знакомых.

«Ситуацию не изменить, людей не вернуть. Мы можем говорить только о тех причинах и условиях, которые мы сможем предупредить и не допускать впредь», — резюмировал зампред профильного комитета Госдумы.

Басманный суд Москвы продлил до 11 октября срок ареста Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в казанской школе, сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Галявиеву, обвиняемому по ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц), меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 11 октября», – сказали в суде, передает ТАСС.

Устроивший расстрел в казанской школе 19-летний Ильназ Галявиев прибыл в московское СИЗО и ожидает обследования у психиатров. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Обвиняемый в массовом убийстве рассказал об этапе. Его привезли на поезде в вагоне для заключенных, где вместо купе размещены камеры. Галявиева этапировали в одиночке. В Москву он прибыл 12 июня. В настоящее время он содержится в психиатрической больнице в СИЗО «Бутырка». Вместе с ним в палате 50-летний мужчина, общение с которым тяготит Галявиева.

Взгляд у него безучастный, походка безжизненная и болезненная после травмы спины, полученной после попытки суицида, пишет газета. Галявиев также пожаловался на незаживающую рану на руке, которую он прокусил после задержания.

Он предпочитает не думать о своем будущем и попросил представителей Общественной наблюдательной комиссии передать ему в камеру роман Стивена Кинга «Сияние».

Обвиняемого в убийстве девяти человек в казанской гимназии Ильназа Галявиева поставили на учет как склонного к суициду, рассказал знакомый с ситуацией источник.

«Он состоит на профилактическом учете как лицо, склонное к совершению суицида», – сказал источник РИА «Новости», уточнив, что теперь за Галявиевым намерены осуществлять строгий контроль.