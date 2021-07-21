"Разве я герой?": пилот рассказал об аварийной посадке Ан-28

В СМИ появилось первое интервью Анатолия Прыткова, одного из пилотов Ан-28, который посадил самолет без двух двигателей с пассажирами на территории леса. Он рассказал о том, как принималось решение о посадке, как она происходила, и дал обещание вернуться в авиацию после выздоровления.

Фото: Страница Анатолия Прыткова во "ВКонтакте" Страница Анатолия Прыткова во "ВКонтакте"

Как пояснил Прытков, двигатель самолета обледенел. Но конструкция Ан-28 даже при таких ситуациях позволяет совершать посадку, добавил 56-летний командир воздушного судна.

«Мы зашли в густое облако и случилось обледенение. Двигатель отказал. Но Ан-28 тем и хорош, что там имеется возможность вытянуть на винтах и крыльях. Но я не считаю это чудом. Если там наверху кто-то решил, что этим ребятам еще можно полетать, а пассажирам следует жить, то все будет отлично. Так и получилось», - сказал летчик в интервью «Комсомольской правде».

Сразу после аварийной посадки экипаж начал выводить пассажиров с борта. Пилоты предостерегли, что самолет может загореться после жесткой посадки. И уже после этого Прытков понял, что его нога сломана.

Впоследствии летчик был доставлен в Томскую больницу. На днях ему сделали операцию на сломанной ноге и вставили пластины. После восстановления здоровья командир экипажа рассказал о планах вернуться к работе.