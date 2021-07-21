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​В Челябинске возбудили уголовное дело на замдиректора оборонного завода

УралПолит.Ruиещё 11
21 июля 2021
Заместитель руководителя одного из заводов Челябинска стал фигурантом уголовного дела по статье о получении взятки в особо крупном размере. Предполагается, что он получил денежное «вознаграждение» на сумму более миллиона рублей. Об этом корреспонденту УралПолит.Ru сообщили в пресс-службе СК Челябинской области.«По данным следствия, подозреваемый в течение 2019 – начала 2021 года получил взятку в размере более одного млн рублей от представителя коммерческой организации за обеспечение беспрепятственного выполнения работ по вывозу металлического лома», – уточнили в ведомстве.Как пояснил собственный источник УралПолит.Ru в силовых структурах, речь идет о заводе «Пластмасс», входящий в структуру «Ростеха». Предприятие изготавливает боеприпасы к артиллерийским комплексам и для авиации, а также производит взрывчатые вещества для промышленности. Отметим, преступление было выявлено сотрудниками южноуральского отделения ФСБ. Сейчас принимается решение об избрании для подозреваемого меры пресечения и предъявлении обвинения.
​В Челябинске возбудили уголовное дело на замдиректора оборонного завода
Фото: УралПолит.RuУралПолит.Ru
Происшествия,Громкие уголовные дела ,Ростех,ФСБ,ИА "УралПолит",Челябинск,
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