​В Челябинске возбудили уголовное дело на замдиректора оборонного завода

Заместитель руководителя одного из заводов Челябинска
стал фигурантом уголовного дела по статье о получении взятки в особо крупном размере. Предполагается, что он получил денежное «вознаграждение» на сумму более миллиона рублей. Об этом корреспонденту УралПолит.Ru сообщили в пресс-службе СК Челябинской области.«По данным следствия, подозреваемый в течение 2019 – начала 2021 года получил взятку в размере более одного млн рублей от представителя коммерческой организации за обеспечение беспрепятственного выполнения работ по вывозу металлического лома», – уточнили в ведомстве.Как пояснил собственный источник УралПолит.Ru в силовых структурах, речь идет о заводе «Пластмасс», входящий в структуру «Ростеха»
. Предприятие изготавливает боеприпасы к артиллерийским комплексам и для авиации, а также производит взрывчатые вещества для промышленности. Отметим, преступление было выявлено сотрудниками южноуральского отделения ФСБ
. Сейчас принимается решение об избрании для подозреваемого меры пресечения и предъявлении обвинения.