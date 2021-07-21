Ушел от срока: Казанского стрелка Галявиева признали невменяемым

Эксперты института имени Сербского признали невменяемым Ильназа Галявиева , напавшего на учеников и учителей казанской гимназии 11 мая. Об этом рассказала «Газета ОНК», официальный орган Общественных наблюдательных комиссий.

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Издание пообещало опубликовать детали экспертизы Галявиева в ближайшее время.

19-летний Галявиев 11 мая устроил стрельбу в казанской гимназии номер 175. Также он установил возле входа в кабинет начальных классов самодельную бомбу с поражающими элементами и активировал ее.

Жертвами стрелка стали девять человек (семь детей и две учительницы), более 20 пострадали.

Росгвардии сообщали, что Галявиев владел оружием на законных основаниях.

На допросе он заявил, что считает себя богом и «всех ненавидит». СМИ писали, что он состоял на учете в поликлинике из-за болезни головного мозга. Однако в суде он заявил об отсутствии тяжелых заболеваний.

Галявиеву предъявили обвинение по статье о массовом убийстве и арестовали на два месяца.

РИА Новости отмечает , что в случае признания вменяемым Галявиеву грозило бы пожизненное лишение свободы.