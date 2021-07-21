По ее словам, после появления в СМИ сообщений, что там якобы держали людей, была организована проверка.
«По результатам экспертиз следов пребывания людей в указанном подвале не обнаружено. Эти данные получены в результате следствия», — уточнила Добрынина.
В ходе следственных действий подвал несколько раз осмотрели.
«Изъято более 500 объектов, по которым произведено свыше 100 дактилоскопических, биологических, молекулярно-генетических судебных экспертиз. Еще раз подчеркну, следов пребывания людей в подвале не обнаружено», — добавила старший помощник.
Также поясняется, что найденный бункер обнаружили при выяснении причины убийства мужчины, чье тело с огнестрельными ранениями заметили в машине на трассе Сортавала — Санкт-Петербург.
«Территория, на которой находилось это строение, была огорожена металлическим забором. В ходе осмотра было установлено, что дом нежилой, в нем отсутствовали предметы обихода, а также необходимая для проживания мебель», — подчеркнули в СК.
Оказалось, что земельный участок принадлежит гражданину, проживающему в Санкт-Петербурге. Его ранее неоднократно допрашивали в качестве свидетеля. Мужчина объяснил, что на участке до этого никогда не был, какие-либо строительные работы на нем не проводил. Право собственности на участок оформил по просьбе своего знакомого, выполнявшего просьбу другого человека.
Ранее «секретную тюрьму» под Петербургом засыпали землей.