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СК на нашел следов пребывания людей в «секретной тюрьме» под Петербургом

Газета.Ru
1 час назад
Признаков того, что в подземной «частной тюрьме» во Всеволожском районе Ленинградской области были люди, не найдено. Об этом заявила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК по региону Мария Добрынина.
По ее словам, после появления в СМИ сообщений, что там якобы держали людей, была организована проверка.
«По результатам экспертиз следов пребывания людей в указанном подвале не обнаружено. Эти данные получены в результате следствия», — уточнила Добрынина.
В ходе следственных действий подвал несколько раз осмотрели.
«Изъято более 500 объектов, по которым произведено свыше 100 дактилоскопических, биологических, молекулярно-генетических судебных экспертиз. Еще раз подчеркну, следов пребывания людей в подвале не обнаружено», — добавила старший помощник.
Также поясняется, что найденный бункер обнаружили при выяснении причины убийства мужчины, чье тело с огнестрельными ранениями заметили в машине на трассе Сортавала — Санкт-Петербург.
«Территория, на которой находилось это строение, была огорожена металлическим забором. В ходе осмотра было установлено, что дом нежилой, в нем отсутствовали предметы обихода, а также необходимая для проживания мебель», — подчеркнули в СК.
Оказалось, что земельный участок принадлежит гражданину, проживающему в Санкт-Петербурге. Его ранее неоднократно допрашивали в качестве свидетеля. Мужчина объяснил, что на участке до этого никогда не был, какие-либо строительные работы на нем не проводил. Право собственности на участок оформил по просьбе своего знакомого, выполнявшего просьбу другого человека.
Ранее «секретную тюрьму» под Петербургом засыпали землей.
Происшествия,Видео,СКР,ИТАР-ТАСС,Санкт-Петербург,Ленинградская Область,Всеволожск,
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