По ее словам, после появления в СМИ сообщений, что там якобы держали людей, была организована проверка.

Также поясняется, что найденный бункер обнаружили при выяснении причины убийства мужчины, чье тело с огнестрельными ранениями заметили в машине на трассе Сортавала — Санкт-Петербург.

Оказалось, что земельный участок принадлежит гражданину, проживающему в Санкт-Петербурге. Его ранее неоднократно допрашивали в качестве свидетеля. Мужчина объяснил, что на участке до этого никогда не был, какие-либо строительные работы на нем не проводил. Право собственности на участок оформил по просьбе своего знакомого, выполнявшего просьбу другого человека.