Московских врачей обвинили в 11 эпизодах продажи детей

Следственный комитет предъявил обвинение московским врачам-репродуктологам и главе медицинского центра в рамках уголовного дела о продаже детей от суррогатных матерей иностранцам. Об этом сообщает ТАСС.

По словам адвоката Игоря Трунова, следствие обвиняет всех фигурантов дела в 11 эпизодах продажи младенцев. Восемь из них уже окончены, а в трех случаях обвиняемые якобы не смогли завершить преступление.

По версии СК, врачи под видом лечения бесплодия незаконно использовали вспомогательные репродуктивные технологии и за вознаграждение передавали детей покупателям, нарушая основы правопорядка и нравственности.

Ранее четверых фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей перевели из СИЗО под домашний арест. Фигуранты были арестованы 15 июля. Их обвинили в торговле детьми, совершенной организованной группой, повлекшей по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия.

По данным следствия, в квартире в одном из поселков Одинцовского городского округа было обнаружено тело новорожденного. Удалось установить, что мальчик, рожденный суррогатной матерью в декабре 2019 года, находился под присмотром няни.