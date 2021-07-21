"Золотой дворец" главы ГИБДД Ставрополья спровоцировал десятки обысков

По данным источника в правоохранительных органах, под следствием также оказались замначальника краевой госавтоинспекции Александр Ткаченко
, инспектор Виталий Мельчиков, бывший начальник регионального отдела информационного обеспечения УГИБДД СК Александр Аржанухин и еще четверо гражданских, включая родственницу Мельчикова. Фигуранты создали организованную группировку, которая изобрела хитроумную схему поборов с водителей большегрузов, ее участникам удалось собрать как минимум 19,5 миллиона рублей.