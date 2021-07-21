ЧП в Китае: опубликовано видео наводнения в Хэнань

Видео наводнения, которое произошло из-за сильных дождей в китайской провинции Хэнань, появилось в Сети. Кадры с места ЧП опубликованы в Twitter.

Дожди повредили плотину водохранилища, вода устремилась в город с населением 12,5 млн жителей.

河南省 大洪水 頑張 惨事

決壊 https://t.co/htHaaFIR6b— nobby (@nobby_saitama) July 20, 2021

На кадрах видно, как людей и автомобили сносит бурными потоками. В метро тоннели превратились в бурные реки. Пассажиры в одном из составов оказались в смертельной ловушке, 12 человек утонули, пытаясь выбраться на поверхность.

Из самых затопленных районов эвакуированы 100 тысяч человек. В район водохранилища направлены сапёры. Они должны с помощью взрывов отвести воду подальше от города.