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Опубликовано видео наводнения в китайской провинции Хэнань

News.ru
29 минут назад
Видео наводнения, которое произошло из-за сильных дождей в китайской провинции Хэнань, появилось в Сети. Кадры с места ЧП опубликованы в Twitter.
ЧП в Китае: опубликовано видео наводнения в Хэнань
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Дожди повредили плотину водохранилища, вода устремилась в город с населением 12,5 млн жителей.
На кадрах видно, как людей и автомобили сносит бурными потоками. В метро тоннели превратились в бурные реки. Пассажиры в одном из составов оказались в смертельной ловушке, 12 человек утонули, пытаясь выбраться на поверхность.
Из самых затопленных районов эвакуированы 100 тысяч человек. В район водохранилища направлены сапёры. Они должны с помощью взрывов отвести воду подальше от города.
Ранее сообщалось, что случившийся паводок стал одним из сильнейших за всю историю города. На помощь экстренным службам направлены порядка двух тысяч военнослужащих армии и внутренних войск, а также порядка 6,8 тысячи спасателей и техника.
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