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Опубликовано видео из «золотого дворца» задержанного главы ГИБДД Ставрополья

Lenta.ru
23 минуты назад
Следственный комитет России опубликовал видео из «золотого дворца» главы ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова, задержанного по подозрению в коррупции.
На кадрах виден двухэтажный особняк с колоннами и золотыми воротами, а также убранство самого дома. В комнатах — лепнина и фрески на потолках, резные двери, мраморная лестница с позолоченными перилами и хрустальные люстры. В уборной ставропольского полковника стоят золотой унитаз и ванна с золотыми смесителями.
На видео также можно заметить лежащие на столе крупные суммы денег и два престижных автомобиля марки BMW на парковке перед особняком.
Ранее в сети появилось видео с осуждением главой ГИБДД взяточничества.
«К сожалению, не все сотрудники госавтоинспекции могут устоять перед предложением и получают денежные вознаграждения, чем также нарушают закон», — заявляет Сафонов в своем выступлении.
Сафонова и его подчиненных задержали по делу об организации преступного сообщества. Спецоперацию утром провели сотрудники Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД России совместно с коллегами из главка по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) при силовой поддержке бойцов Росгвардии.
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