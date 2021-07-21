На кадрах виден двухэтажный особняк с колоннами и золотыми воротами, а также убранство самого дома. В комнатах — лепнина и фрески на потолках, резные двери, мраморная лестница с позолоченными перилами и хрустальные люстры. В уборной ставропольского полковника стоят золотой унитаз и ванна с золотыми смесителями.